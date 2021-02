Nella vittoria di questa notte dei New York Knicks contro Atlanta c’è la firma di Julius Randle, che segna quarantaquattro punti. Una prestazione che arriva dopo un riscaldamento pre-partita particolare, come spiega lo stesso Randle a fine gara.

Oltre ai quarantaquattro punti, il numero 30 dei Knicks si porta a casa nove rimbalzi, cinque assist e, soprattutto, ottime statistiche al tiro: 63,6% dal campo (14/22) e 53,8% da tre punti (7/13). Statistiche che sorprendono lo stesso Randle, visto che nel riscaldamento aveva avuto più di un problema con i tiri:

Le sette triple messe a segno da Randle questa notte lo inseriscono di diritto nella storia dei Knicks: è, infatti, il primo giocatore nella storia dei newyorkesi a segnare quarantaquattro punti e realizzare tutte queste triple in una singola partita.

#JuliusRandle is the first player in Knicks franchise history with at least 44/9/5 and 7 triples in a single game.#NBAAllStar pic.twitter.com/ZHchDsWrTb

