NBA, Devin Booker e Saddiq Bey giocatori della settimana

Come ogni settimana, anche questo lunedì la NBA ha scelto i Giocatori della Settimana per la Eastern e la Western Conference. E questa settimana la lega ha deciso di premiare due giocatori giovanissimi, autori di grandi prestazione nell’ottava settimana dall’inizio della stagione.

NBA West and East Players of the Week for Week 8: Suns guard Devin Booker and Pistons guard/forward Saddiq Bey. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 15, 2021

Per la Western Conference ha ricevuto il riconoscimento Devin Booker, che con i suoi Phoenix Suns ha battuto Cavs, Bucks, 76ers e Magic, allungando la striscia di vittorie consecutive a sei, e arrivando a quota nove successi nelle ultime dieci partite giocate. In questa settimana Booker ha messo su dei numeri stratosferici, viaggiando a 32.3 punti, 5 rimbalzi e 5 assist abbondanti di media a partita. Numeri che gli sono valsi il primo premio in carriera come Giocatore NBA della settimana.

Per la Eastern Conference ha vinto invece il riconoscimento il primo rookie della stagione, Saddiq Bey, guardia e ala piccola in forza ai Detroit Pistons. Il giovane ex Villanova Wildcats, scelto con la 19esima assoluta dai Nets e immediatamente scambiato ai Pistons nella trade che ha coinvolto, tra gli altri, Kennard e Shamet, è entrato quasi subito nelle rotazioni della squadra di coach Casey uscendo dalla panchina. E nell’ultima settimana il rookie è riuscito a fare quel passo in avanti decisivo.

Nelle ultime quattro partite Bey ha una media di 17.8 punti e 5.5 rimbalzi a partita in 26 minuti sul parquet, e da ricordare è stata soprattutto la sua prestazione contro i Celtics. Al TD Garden Bey ha guidato i suoi alla vittoria in trasferta grazie ai 30 punti segnati e i 12 rimbalzi catturati. Una performance spettacolare per il giovane rookie, che ha esaltato anche l’head coach Dwayne Casey e che gli è valsa la vittoria del premio di giocatore della settimana.

