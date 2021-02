NBA, Anthony Davis verrà rivalutato tra almeno due settimane

Nella partita della scorsa notte tra Lakers e Nuggets, i gialloviola, oltre alla sconfitta, hanno rimediato anche un infortunio molto importante. Anthony Davis infatti, dopo soli 14 minuti sul parquet, ha lasciato il campo per il riacutizzarsi dell’infortunio al tendine d’Achille. Infortunio che già lo aveva tenuto fuori nelle precedenti partite prima di tornare disponibile contro i Grizzlies. Nella mattinata americana Davis si è sottoposto a una risonanza magnetica per scongiurare problemi gravi che potevano evidenziare un infortunio season-ending.

Anthony Davis will be re-evaluated in two to three weeks after suffering a calf strain, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 15, 2021

Ma come sottolineato dall’insider di ESPN Adrian Wojnarowski la risonanza magnetica non ha rivelato danni troppo gravi per la stella dei Lakers. La prima diagnosi è un affaticamento muscolare al polpaccio che dovrà essere rivalutata tra due o tre settimane, quindi dopo la pausa prevista per l’All-Star Game di Atlanta, in programma per il prossimo sette marzo. Purtroppo per i gialloviola però il problema fisico è arrivato vicino al tendine d’Achille, di cui aveva già sofferto l’infortunio.

Per questo motivo i Lakers hanno scelto un approccio più conservativo nel recupero della propria stella, e lo terranno a riposo per almeno tre settimane. Non ha senso rischiare un aggravarsi ancora più grande che potrebbe costare la stagione e, di conseguenza, le speranze di titolo della franchigia losangelina.

In queste prime 23 partite di stagione da titolare, AD ha messo su dei numeri ottimi, anche se di minore impatto rispetto allo scorso anno: 22.5 punti e 8.4 rimbalzi le medie a partita, con il 53,3% di tiro dal campo. I Los Angeles Lakers hanno il secondo miglior record della Western Conference grazie alle 21 vittorie e le sette sconfitte raccolte finora in questa prima parte di stagione.

