NBA, Trae Young commenta il momento negativo degli Hawks

Gli Atlanta Hawks sono reduci dalla terza sconfitta consecutiva giunta nella notte per mano degli Indiana Pacers. Nonostante la prestazione negativa, per il leader di Atlanta Trae Young, questa battuta d’arresto rappresenta un’importante lezione per la giovane squadra.

A questo proposito, il giocatore si è così espresso ai giornalisti di The Athletic:

“Dobbiamo imparare dai nostri errori. A causa di diversi infortuni, non siamo mai riusciti a schierare la nostra formazione ideale. Questa notte, abbiamo provato a giocare con il massimo impegno. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a trovare una perfetta sintonia con tutti i nuovi arrivati.”

Young ha poi aggiunto:

“Penso che molte squadre ci temano e vogliano sfidarci, ma in questo momento non siamo ancora pienamente competitivi.”

Gli Hawks sono rimasti in partita per tre quarti, fino a quando i Pacers hanno preso il largo nel quarto periodo, guidati da un solido Doug McDermott, che ha concluso la partita con ben 26 punti realizzati.

Per la franchigia della Georgia da segnalare le prestazioni di Clint Capela, il quale ha realizzato 24 punti e raccolto 10 rimbalzi e di Danilo Gallinari. L’azzurro ha infatti concluso il match con 20 punti realizzati. Positiva anche la prestazione dello stesso Young, che ha messo a segno 15 punti e smazzato 14 assist.

Gli Hawks hanno un record di 11-15, che vale il decimo posto nella Eastern Conference. Sicuramente la stagione è ancora lunga, però, Atlanta dovrà ingranare per poter raggiungere i playoff. La prossima partita verrà disputata il 15 febbraio contro i New York Knicks.

