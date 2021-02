NBA G-League, Nico Mannion dominante nella vittoria dei suoi Santa Cruz Warriors

La notte NBA di sabato verrà ricordata per il ritorno di Kevin Durant a San Francisco e la vittoria dei suoi Brooklyn Nets 134-117 ai danni dei Golden State Warriors. Ma prima di questo incontro, degli altri Warriors sono scesi in campo, a centinaia di Km di distanza, nella Bolla sicura di Orlando.

I Santa Cruz Warriors di Nico Mannion superano 124-116 i Westchester Knicks nell’ultima giornata della G-League, la lega di sviluppo composta da franchigie affiliate alle trenta squadre NBA. Da sottolineare l’ottima prestazione dell’italiano, che chiude l’incontro con 22 punti, 5 rimbalzi e 7 assist conditi con la tripla nel finale che mette in ghiaccio la vittoria sul team satellite dei NYK.

Una grande iniezione di fiducia per la 48esima scelta dell’ultimo Draft, dopo un impatto con la lega tutt’altro che facile: appena sei gli incontri disputati dal rookie, con una media di soli sei minuti giocati.

The Santa Cruz Warriors just beat the Westchester Knicks:

-Jeremy Lin = 29 points and 9 assists

-Jordan Poole = 26 points

-Nico Mannion = 22 points and 7 assists

