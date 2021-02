Gli auguri della NBA per San Valentino

San Valentino, come da tradizione, scatena la fantasia dei social media NBA. Le squadre hanno postato i loro personalissimi auguri su Twitter. Ne abbiamo raccolti alcuni di seguito.

Atlanta Hawks

Un assist al bacio, come quello di Trae Young per Kevin Huerter, potrebbe funzionare. Provateci.

Boston Celtics

Gli auguri dei Boston Celtics.

Dallas Mavericks

Mavs-Blazers all’insegna dell’amore e dell’agonismo.

Denver Nuggets

Gli auguri dei Denver Nuggets.

Love is in the air… 🥰 Happy #ValentinesDay, Nuggets Nation! pic.twitter.com/KIqdYzMDFo — Denver Nuggets (@nuggets) February 14, 2021

Indiana Pacers

La gente dimentica che buon tiratore sia Cupido, dicono i Pacers.

people honestly forget what a good shooter Cupid is 💘 Happy Valentine's Day, #PacersTwitter 💛💙 pic.twitter.com/HgoQX5dXCU — Indiana Pacers (@Pacers) February 14, 2021

Memphis Grizzlies

I Grizzlies giocano con i nomi a roster per i loro auguri di San Valentino.

Send these to your crush and let us know how it goes 😌 pic.twitter.com/jPKeDsfmY3 — Memphis Grizzlies (@memgrizz) February 14, 2021

Minnesota Timberwolves

Anthony Edwards la prima scelta al Draft 2020 e nel cuore di ogni tifoso di Minnesota.

New Orleans Pelicans

Condividi questa giornata con il tuo #1, suggeriscono i Pelicans ricordando il Draft 2018.

San Antonio Spurs

Non sempre tutto va come secondo i piani. Gli Spurs mettono la mascotte faccia a faccia con la realtà.

Me sliding in the DMs with valentines pickup lines… pic.twitter.com/UisGsUD72T — Coyote (@SpursCoyote) February 14, 2021

