NBA, Erik Spoelstra incorona gli Utah Jazz: “Sono unici”

Non sono più una sorpresa oramai: quest’anno gli Utah Jazz fanno sul serio. Anche i Miami Heat si sono dovuti inchinare alla squadra di coach Quin Snyder. La partita tra le due compagini, andata in scena la scorsa notte, si è conclusa con il punteggio di 94-112 a favore dei Jazz che vale anche la 18esima vittoria nelle ultime 19. La franchigia di Salt Lake City è prima nella Western Conference con il record di 22-5.

Erik Spoelstra, capo allenatore dei Miami Heat, ha voluto spendere parole al miele per i suoi avversari, soprattutto per quanto riguarda la loro fase difensiva. Queste le sue parole:

“Sono unici. Non si affronta una squadra come questa senza un’ottima preparazione. Bisogna guardare ogni dettaglio. Dobbiamo entrare subito in ritmo e prendere le giuste decisioni in fase offensiva. Loro, poi, fanno un ottimo lavoro nella fase difensiva, non lasciano facili tiri a nessuno.”



Anche Jimmy Butler (autore di quindici punti, cinque assist e otto rimbalzi) ha avuto qualcosa da dire in merito:

“Abbiamo iniziato la partita sbagliando molti tiri, non tornavamo bene in difesa, non riuscivamo ad andare a rimbalzo. Poi loro hanno iniziato a segnare. Anche se sbagliamo molti tiri, dobbiamo essere in grado di saper difendere. E oggi non lo abbiamo fatto.”

Gli Heat confermano un trend ‘strano’ rispetto a quanto visto nella scorsa stagione. Per Miami è arrivata la quattordicesima sconfitta in regular season che mette in una posizione più complicata la franchigia ad Est. È chiaro che questi Heat non sono quelli che hanno raggiunto le finali NBA lo scorso ottobre, ma non è ancora tempo di resa per la compagine di Spoelstra. L’obiettivo, per ora, è arrivare ai Playoff, poi – si sa – andrà in scena tutt’altro basketball.

