NBA, il rookie Quickley su Derrick Rose: “Rende il gioco più facile per me”

Derrick Rose è arrivato da meno di una settimana ai New York Knicks, ma sembra già essersi ben integrato nel gruppo. L’esperienza di Rose è di grande aiuto in un roster giovane come quello di coach Thibodeau. In particolare potrà aiutare il rookie Immanuel Quickley. La venticinquesima scelta assoluta all’ultimo Draft ha commentato l’arrivo di Rose insieme a Ian Begley di SNY.com:

“In attacco è un giocatore che può fare grandi giocate, può contribuire a rendere il gioco più facile per me, sia per segnare che per rendere più agevole il gioco per i compagni. E’ un buon tiratore e può giocare ugualmente bene in spot. E poi in difesa è uno che mi protegge e questo mi aiuta, di fatto mi mostra cosa fare sia dal lato debole che sulla palla.”

Rose e Quickley hanno giocato solo tre partite insieme, vincendone due. Secondo NBA.com, i New York Knicks hanno una differenza punti in attivo di 42 con loro due in campo contemporaneamente. In totale hanno giocato 59 minuti assieme, dimostrando di essere ben compatibili, per la gioia di coach Thibodeau.

I Knicks hanno attualmente un record di tredici vittorie e quindici sconfitte. Si trovano in piena corsa Playoff nella Eastern Conference, un risultato al di sopra delle aspettative. New York è una squadra giovane, senza grandi nomi, ma in questa stagione sta facendo venir fuori tutto il potenziale di alcuni giocatori.

Nelle tre partite giocate con i Knicks, Rose sta viaggiando a 14.7 punti di media, con 4.0 assist e 1.7 rimbalzi. Quickley invece sta mettendo a referto 12.4 punti di media a partita in uscita dalla panchina.

