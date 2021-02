NBA, buone nuove per Cleveland: Kevin Love vicino al rientro

Kevin Love ha dovuto saltare diverse partite in questo inizio di stagione, ma secondo il suo allenatore J.B. Bickerstaff sarebbe in procinto di rientrare. Infatti l’allenatore si è così rivolto al giornalista di Cleveland.com Chris Fedor:

“Molte volte mi capita di pensare nel corso di una partita ‘In questo momento Kevin sarebbe di grande aiuto ’ oppure ‘So che in questo momento subirebbe fallo perché siamo in bonus’. Fortunatamente la sua riabilitazione procede alla grande. Mi aspetto che potrà scendere in campo fra una settimana o poco più.”

Love è assente dalla partita dello scorso 27 dicembre contro i Philadelphia 76ers, nella quale ha subito un infortunio al polpaccio. L’allenatore dei Cavs non aspetto altro che Love possa tornare sul campo da gioco:

“Non vedo l’ora che ritorni. Prima di farlo scendere in campo, dobbiamo provarlo in allenamento, per capire quali siano le sue reali condizioni. Ho la fortuna di allenare un campione NBA: è per questo che non aspetto altro che il suo rientro.”