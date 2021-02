Adesso sembra essere fatta: i Detroit Pistons hanno spedito Derrick Rose ai New York Knicks via trade. È questa la notizia riportata pochi minuti fa da Shams Charania, insider di The Athletic. Il giornalista ha quindi chiarito l’eventuale operazione completa: il playmaker finisce alla corte di Tom Thibodeau in cambio di Dennis Smith Jr. e una scelta al secondo giro del prossimo Draft 2021.

The Detroit Pistons are nearing agreement on deal to send Derrick Rose to the New York Knicks for Dennis Smith Jr. and draft compensation, sources tell me and @JLEdwardsIII. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 7, 2021

Detroit has agreed to trade guard Derrick Rose to New York for Dennis Smith Jr., and a 2021 second-round pick (via Charlotte), sources tell ESPN. Rose reunites with Tom Thibodeau, who coached him in Chicago and Minnesota. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 7, 2021

Per Derrick Rose arriva quindi l’opportunità di giocarsi un posto ai Playoff con la canotta di New York, peraltro già indossata tra il 2016 e il 2017. Detroit, infatti, viaggia in ultima posizione nella Eastern Conference con un record di 5-18. I Pistons hanno tenuto Rose in roster sapendo probabilmente di poterlo scambiare durante l’attuale stagione, per dare continuità ad una ricostruzione su lungo periodo, mettendo al centro giovani talenti.

In 15 partite nel 2020-21, il play ha viaggiato con una media di 14.2 punti e 4.2 assist in 22.8 minuti in campo.

