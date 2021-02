Risultati NBA: Washington ha la meglio su Boston grazie a un super Beal

Tornano alla vittoria gli Washington Wizards e lo fanno alla grande, mandando al tappetto i ben più quotati Boston Celtics. La squadra capitolina ha sfruttato la solita grande prestazione offensiva di Bradley Beal, autore di 35 punti e miglior realizzatore della partita. Ai Celtics non sono bastati i 25 punti a testa della coppia Kemba Walker-Jaylen Brown, che da sola ha provato a tenere a galla la propria squadra. La partita si è conclusa con il risultato finale di 104 a 91.

Gli Wizards hanno preso subito in mano la situazione, conducendo il match fino all’ultimo quarto, dove hanno resistito ai tentativi di rimonta dei Boston Celtics. Oltre a Beal, in doppia cifra sono andati anche Westbrook (13 punti), Hachimura (15 punti), Wagner (11 punti) e Lopez (10 punti). Russell Westbrook ha sfiorato la tripla-doppia, mancata per un solo rimbalzo. Inoltre è stato protagonista di un buffo air-ball durante un tiro libero e la sua reazione è già virale.

I Boston Celtics hanno pagato una prestazione a dir poco deludente al tiro. La squadra di coach Brad Stevens ha trovato difficoltà nel prendere ritmo e nel muovere bene il pallone. Il risultato è stato un attacco impallato, che ha prodotto solo 14 assist e percentuali dal campo disastrose. A farne le spese maggiormente è stato Jayson Tatum, autore di soli 6 punti.

Gli Washington Wizards hanno ora un record di sette vittorie e diciassette sconfitte, ma rimangono comunque ultimi nella Eastern Conference insieme ai Pistons. I Boston Celtics invece sono ancora saldamente in zona Playoff, ma devono fare i conti con un gruppetto di inseguitori agguerrito e con un record non entusiasmante di tredici vittorie e tredici sconfitte.

