NBA, Kevin Durant: “Io e Klay Thompson ci parliamo più volte a settimana”

Kevin Durant e Klay Thompson hanno trascorso tre anni assieme di grande successo ai Golden State Warriors. Per questo, non è stato sorprendente vederli scambiare qualche parola in seguito alla sconfitta degli Warriors contro i Nets nella scorsa notte NBA.

I due giocatori, non condividono soltanto il periodo trascorso nella medesima squadra, ma anche l’aver subito lo stesso terribile infortunio, ovvero la rottura del tendine d’Achille. Ai microfoni di NBC Sports, Durant si è così espresso riguardo a questo forte legame:

“Io e Klay ci sentiamo spesso, anche diverse volte alla settimana. È bello vederlo iniziare a camminare indossando lo stivale protettivo. Comprendo pienamente quanto sia difficile la riabilitazione e so che non vede l’ora di poter fare qualche scatto. Mi auguro di rivederlo in campo al più presto.”

A causa di quell’infortunio, Durant è stato assente per più di un anno. Nonostante questo, l’ex faro di OKC e Golden State sembra essersi lasciato alle spalle il momento negativo. Infatti le sue medie di questo inizio stagione sono eccellenti: 29 punti di media con il 43% da tre punti, 7.3 rimbalzi e 5.3 assist a partita.

