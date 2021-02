NBA, Trae Young multato 20.000 $ per aver insultato un arbitro

La scorsa partita tra gli Atlanta Hawks e i Dallas Mavericks ha regalato alcune emozioni, soprattutto nell’ultimo quarto, in cui i texani sono riusciti ad ottenere la vittoria grazie ad un parziale di 37-27. Lo scontro si è risolto all’ultimo possesso, in cui Danilo Gallinari ha sbagliato il tiro decisivo; in realtà, Trae Young avrebbe dovuto avere tra le mani la palla della vittoria, ma un contatto con Willie Cauley-Stein ha impedito al playmaker di ricevere un passaggio.

Young si è mostrato da subito amareggiato dalla decisione arbitrale di non fischiare un fallo, ed ha subito scambiato qualche parola con uno dei direttori di gara.

Trae Young was HEATED after not getting a foul 😡 pic.twitter.com/H71UEDElQg — Bleacher Report (@BleacherReport) February 11, 2021

Evidentemente, alcune delle parole rivolte da Young non devono aver fatto sorridere l’NBA. Ieri è infatti arrivata una multa di 20.000 dollari per la star della squadra; oltre a ciò, la lega ha voluto supportare la decisione presa dall’arbitro, confermando la regolarità della giocata di Cauley-Stein.

League announces that Trae Young has been fined $20,000 for "directing inappropriate language toward a game official" at the end of Hawks-Mavs. pic.twitter.com/3Gqd5wBEAp — Sarah K. Spencer (@sarah_k_spence) February 12, 2021

Dopo l’arrivo di alcuni giocatori di buona caratura nell’ultima offseason, Atlanta non sta affatto impressionando. Con un record di 11-13, che oscilla continuamente intorno alla soglia del .500, gli Hawks potrebbero arrivare a lottare per una delle ultime posizioni ai Playoff di quest’anno.

Leggi anche:

NBA, Disabled Player Option per gli Wizards: ok dalla lega

Mercato NBA, Clippers pronti a sacrificare Lou Williams per arrivare a Lowry

NBA, l’incredibile ultimo quarto di Carmelo Anthony