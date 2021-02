NBA, l’incredibile ultimo quarto di Carmelo Anthony

Carmelo Anthony è stato l’uomo della vittoria per i Portland Trail Blazers contro i Philadelphia Sixers. Il giocatore, oltre ad essersi preso la responsabilità degli ultimi tiri liberi, ha permesso alla propria squadra di ribaltare la partita nel quarto quarto recuperando da un gap di 12 di lunghezze.

L’ala ha infatti segnato 17 punti negli ultimi 12 minuti e ha chiuso il match con 24 punti totali tirando 9/15 dal campo di cui 4/5 da dietro l’arco.

Il giocatore, intervistato da Charles Barkley appena terminata la partita, ha ‘svelato’ il suo piano di recupero dopo lo sforzo contro Phila, ossia bere un bicchiere di vino.

"I got a glass waiting for me tonight."@carmeloanthony celebrating in style 🤣🍷 pic.twitter.com/S0pOevlfwt

