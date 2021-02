NBA, Disabled Player Exception per gli Wizards: ok dalla lega

Gli Washington Wizards hanno ricevuto l’ok dalla NBA per utilizzare la Disabled Player Exception chiesta a seguito dell’infortunio che ha posto fine alla stagione di Thomas Bryant, il centro titolare della squadra.

La conferma arriva da Shams Charania di The Athletic su Twitter.

The Washington Wizards have been granted a disabled player exception worth $4.16M for the season-ending loss of Thomas Bryant, sources tell @TheAthletic @Stadium. The DPE will expire on April 19.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 12, 2021