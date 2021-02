Mercato NBA, Clippers pronti a sacrificare Lou Williams per arrivare a Lowry

Mancano circa 40 giorni alla deadline NBA, che sancisce il termine ultimo per le trade dei giocatori, e le squadre che vogliono arrivare in fondo alla postseason guardano al mercato con particolare interesse. I Los Angeles Clippers hanno già cambiato gran parte del supporting cast attorno alle stelle Kawhi Leonard e Paul George, lasciando partire Harrell, Shamet e Green per far posto a Ibaka, Batum e Kennard.

Gli ultimi “superstiti” della gestione Rivers sono Lou Williams e Patrick Beverley e pare che proprio loro siano stati messi sul mercato per cercare di arrivare ad una terza stella da aggiungere a George e Leonard.

Le cifre di Willams sono di molto inferiori rispetto a quelle dello scorso anno, anche a causa dell’arrivo di Kennard, ciò nonostante la sua appetibilità sul mercato rimane alta, una sorta di regola dell’otto: 8 minuti in meno giocati e 8 punti in meno rispetto allo scorso anno e un contratto in scadenza da 8 milioni che farebbe gola a molte squadre NBA.

Fra le franchigie che i Clippers sperano di attrarre ci sono i Toronto Raptors i quali, a loro volta, potrebbero lasciar partire Kyle Lowry in cambio proprio di Williams e Beverley e magari qualche altro asset interessante da valutare in prossimità della deadline.

Sono ancora voci che circolano, ma dopo aver visto sfumare l’interesse per Derrick Rose, approdato ai New York Knicks, sembra chiaro che i Clippers vogliano aggiungere al loro roster una point guard di valore che possa gestire il pallone nei momenti chiave dei Playoff.

Nonostante Lou abbia spesso dichiarato di voler terminare la sua carriera ai Clippers, sembra che il suo futuro prossimo possa essere lontano dalla città di Los Angeles.

