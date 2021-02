NBA, gli Houston Rockets decidono di tenere a riposo Oladipo

Tutti sapevano che questa stagione sarebbe stata estenuante per i giocatori NBA e i tanti back-to-back costringono gli allenatori a dover tenere a riposo le proprie stelle. Nel caso degli Houston Rockets, sembra che coach Silas stia provando a pianificare una rotazione per le sue guardie, soprattutto in vista dei back-to-back e delle partite che i Rockets dovranno recuperare causa Covid:

“È difficile capire quale sia il criterio per lasciar fuori un giocatore rispetto ad un altro. Melle ultime settimane ci siamo riuniti per parlare di questo assieme al mio staff. È chiaro che Wall e Oladipo sono i nostri principali ball handler e se ci aggiungiamo le assenze di Gordon, la situazione non è delle migliori.”

L’infortunio di Christian Wood ha privato Houston del suo lungo di riferimento ed è pertanto necessario avere un contributo maggiore dagli esterni per evitare di perdere il treno Playoff nella Western Conference. Nella partita di ieri contro Charlotte sono rimasti fuori sia Wall che Gordon, mentre per la gara di stanotte con i Pelicans sarà fuori Victor Oladipo, miglior realizzatore nella sconfitta con gli Hornets con 21 punti a referto.

Fino alla fine di Febbraio, i texani avranno altri due turni in back-to-back, 19-20 Febbraio con Mavericks e Pacers e 27-28 Febbraio con Memphis e Cleveland, in attesa di recuperare Wood che dovrebbe essere out fino alla prossima settimana.

