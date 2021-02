NBA, brutte notizie per Houston: Christian Wood si fa male

Nella notte gli Houston Rockets hanno raccolto una bella vittoria contro Memphis, ma i texani non possono gioire fino in fondo poiché durante il match hanno perso Christian Wood. Il giocatore, infatti, ha dovuto abbandonare il campo durante il terzo quarto a causa di una violenta distorsione alla caviglia destra, già infortunata peraltro qualche settimana prima. L’ala, come si può constatare dalle immagini, ha subìto un forte trauma distorsivo che lo ha costretto a lasciare il parquet in sedia a rotelle.

Resta ora da capire l’entità dell’infortunio per Wood, il quale stava disputando una stagione sopra le righe dopo l’exploit con la canotta dei Detroit Pistons. Il lungo, infatti, stava viaggiando a 22.3 punti e 10.3 rimbalzi di media ad allacciata di scarpe. Nel post-gara, coach Stephen Silas si è limitato ad un commento, nell’attesa di ricevere i risultati della risonanza magnetica:

“Come sta? Non lo so. Sembrava una cosa seria. È stato sfortunato.”

Anche John Wall ha speso parole importanti sul giocatore classe 1995:

“Non è facile per tutto il gruppo, non è un’assenza semplice da digerire: stava giocando la miglior stagione della sua carriera e speriamo di riaverlo presto”.

