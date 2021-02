NBA, Jared Dudley pensa alla carriera da allenatore dopo il ritiro

All’età di 35 anni, Jared Dudley comincia a pensare il ritiro e a progettare quello che sarà il suo futuro.

Il giocatore dei Los Angeles Lakers ha un contratto con la squadra che durerà fino alla conclusione della stagione in corso anche se, al momento, le sue intenzioni sono quelle di tornare e giocare un’ultima regular season con gli attuali campioni in carica.

Ospite al podcast SB Nation di Christian Rivas, Dudley ha affermato di avere alcuni progetti in vista di una suo possibile ritiro, ma che restano comunque legati al mondo della pallacanestro.

Di fatto, i ruoli che spera di coprire in futuro sono quelli di capo allenatore o General Manager, due percorsi impegnativi e per questo decisamente importanti per il futuro di una squadra:

“Mi piacerebbe fare l’allenatore o il GM. A dire la verità mi sento più propenso a fare il Coach, solo perché se vieni licenziato puoi coprire un ruolo di assistente allenatore. Il direttore generale è un po’ diverso. Mi piacerebbe essere in grado di controllare e migliorare la squadra come un direttore generale. Ma mi rendo contro che è diverso perché una volta che vieni licenziato puoi essere un assistente GM? È dura e davi farti strada, proprio come tutti i grandi allenatori hanno fatto”.

Visto che le intenzioni di Dudley sembrano decise, ora i Lakers potranno senz’altro contare su un uomo in più per allargare lo staff della franchigia. Comunque sia il tempo a disposizione è ancora tanto, utile per permettere alla dirigenza di affrontare la questione con calma e capiree come muoversi sul mercato.

