NBA, Donovan Mitchell: “Impressionato da LaMelo Ball”

LaMelo Ball è diventato il giocatore più giovane della storia (davanti a Stephon Marbury, ndr) a registrare una partita con almeno 30 punti, 5 assist e 0 palla perse. Autore di 34 punti con 14/27 dal campo (4/9 da 3 punti), 4 rimbalzi, 8 assist e 2 palle rubate in 39 minuti, LaMelo non è riuscito ad evitare la sconfitta di Charlotte contro i Jazz, ma ha mostrato tutte le sue qualità al mondo. Ancora una volta. Anche Donovan Mitchell, stella di Utah, è rimasto impressionato dal rookie:

“Ragazzi, questo è bravo. È vero, sono molto colpito. Dal suo essere già in controllo come playmaker, dalla sua competitività, ma anche semplicemente dalla sua gioia di stare sul campo. Non l’ho mai visto non sorridere per un’intera partita, credo. È questo il vero affare per gli Hornets.”