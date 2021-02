NBA, anche James Harden e Kawhi Leonard contro l’All-Star Game 2021

L’All-Star Game 2021 in programma il 7 marzo ad Atlanta si sta rivelando elemento non gradito a diverse stelle della NBA. Negli scorsi giorni sono arrivati i commenti piccati di LeBron James, mentre nella notte quelli di Giannis Antetokounmpo, James Harden e Kawhi Leonard. Tutte le superstar della lega sembrano essere allineate: non c’è alcuna voglia di prendere parte alla gara delle stelle.

Il ‘Barba‘ ha chiarito la sua posizione nel post-partita contro Toronto:

“Abbiamo tanto da fare su altre cose in questo momento mentre stiamo cercando di combattere il virus… e noi stiamo stiamo organizzando evento del genere? So qual è il motivo, ma ho la sensazione che sia stato imposto ai giocatori, in un programma già fitto d’impegni. È già estenuante giocare così tante partite ogni settimana. Speravo di poter vedere il break d’inizio marzo come un’opportunità per rilassarsi, per stare con le nostre famiglie, per fare un passo indietro rispetto al basket. Invece non lo è più.”

Anche Kawhi Leonard è intervenuto sull’argomento:

“Sappiamo tutti perché giochiamo. Sai che ci sono soldi in gioco, è un’opportunità per guadagnare ancora di più. Mettiamo i soldi prima della salute. E sì, giochiamo nel bel mezzo di una pandemia. Abbiamo tutti questi protocolli e regole, quindi alla fine questa cosa non mi sorprende. Hanno trovato una soluzione.”

