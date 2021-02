NBA, Mark Cuban difende Doncic dalle critiche: “Fottiti Zach Lowe, non sai niente”

Nelle ultime settimane, Luka Doncic sembra stia attirando le attenzioni di tutti i critici NBA. Lo sloveno, nonostante le buone cifre stagionali (leggermente in calo rispetto all’anno scorso), sembra stia faticando a portare Dallas al successo con continuità. I texani, attualmente, occupano il penultimo posto nella Western Conference avendo perso 7 delle ultime 10 partite.

Anche Zach Lowe, famoso giornalista di ESPN, ha dichiarato di essere infastidito dall’atteggiamento di Luka in campo, il quale sembra lamentarsi vigorosamente nel momento in cui non gli viene fischiato un fallo:

“Doncic è diventato uno dei giocatori più piangenti della NBA. È diventato sistematico, non appena va a canestro, si lamenta. E ci dedica così tante energie che poi influisce anche sul resto della sua squadra. La sua energia e quella dei suoi compagni cala drasticamente ogni volta che si atteggia in quel modo.”

Un’osservazione che non è piaciuta affatto a Mark Cuban, owner di Dallas, il quale ha risposto in questa maniera:

“Vi dirò esattamente cosa sto pensando ora: fottiti Zach Lowe, non sai niente. Conosco Luka Doncic e non è un piagnucolone. È solo che è davvero appassionato, è interessato al gioco e vuole vincere. Quando viene atterrato fa semplicemente i suoi gesti imprecando in una delle cinque lingue che parla. Non è un piagnucolone lamentoso, è solo un grande appassionato del gioco!”

Leggi Anche

NBA, 34 punti e serata da ricordare per LaMelo Ball

Kevin Durant prima gioca e poi viene cacciato: polemica con la NBA

Risultati NBA: successo dei Celtics sui Clippers, sconfitta per i Nets tra le polemiche