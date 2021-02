NBA, rinnovo per il GM dei Raptors Webster

I Toronto Raptors hanno annunciato il rinnovo del general manager Bobby Webster. Webster, nel front office della franchigia canadese dal 2013, ha firmato un’estensione contrattuale pluriennale. La notizia è stata annunciata giovedì ma non sono stati pubblicati i dettagli dell’accordo.

In una dichiarazione rilasciata poco dopo la firma ufficiale Webster ha detto:

“È bello avere l’opportunità di poter continuare il lavoro in questa franchigia. Il mio compito è costruire il prossimo team dei Raptors in grado di competere per il titolo, un obiettivo che è parte del nostro DNA. Sono grato a Larry Tanenbaum, proprietario e leader dei Raptors, ai nostri giocatori, allo staff e alle persone di Toronto per avermi accolto in quella che è stata la mia casa negli anni precedenti, e che lo sarà nel futuro”

Anche il Presidente dei Raptors, Masai Ujiri, ha commentato il rinnovo del GM:

“Penso che tutti sappiano cosa porta Bobby alla nostra franchigia: intelligenza, equilibrio e creatività. Sono molto contento che il nostro team potrà continuare a beneficiare delle sue capacità negli anni a venire”

Bobby Webster, nato nel 1984, ha iniziato la sua carriera nella lega nel front office della NBA nel 2006. In questi anni il suo apporto si è rivelato fondamentale, soprattutto riguardo il CBA e i meccanismi del salary cap e della luxury tax. Nel giugno 2013 è poi entrato nell’organizzazione dei Toronto Raptors, iniziando come vice president of basketball management and strategy. Dopo quattro anni Masai Ujiri, presidente della squadra, ha deciso di promuoverlo a GM, diventando il più giovane di sempre a occupare quel ruolo nella storia della NBA. Nei suoi anni da general manager Webster ha portato i Raptors alla prima vittoria del titolo della loro storia nel 2019, oltre ad altre due partecipazioni ai Playoff.

