LeBron James: “Zero voglia di partecipare all’All-Star Game quest’anno”

Nelle scorse ore la NBA e la NBPA hanno raggiunto un accordo ufficializzando l’All-Star Game 2021 in quel di Atlanta nella data del 7 marzo. Una situazione che non ha fatto particolarmente piacere a LeBron James, il quale nel post-partita contro i Denver Nuggets, ha commentato in questa maniera la volontà della lega:

“Zero energia e zero emozioni per l’All-Star Game in questa stagione. Non capisco nemmeno perché stiamo organizzando un All-Star Game, ma se questo è l’accordo che il sindacato dei giocatori e il campionato hanno concluso… È stata una offseason molto breve per me e per i miei compagni di squadra e ci avevano detto che in questa stagione non ci sarebbe stato tempo per l’All-Star Game e quindi che avremmo fatto una bella pausa di 5 giorni dal 5 al 10 marzo. Un’occasione per me di ricaricare le batterie per la seconda parte di stagione, proprio come per i miei compagni di squadra. Poi ci viene comunicato un All-Star Game del genere che incasina tutto. Quindi è una specie di schiaffo in faccia, perché siamo nel mezzo di una pandemia e dobbiamo affrontare tutto ciò che sta succedendo… e noi stiamo lì nel tentativo di portare tutti i giocatori in una sola città. Ma la pandemia non è stata presa in considerazione, quindi ovviamente non ne sono molto contento. Tuttavia non sono io che controllo queste cose e sarò lì fisicamente se sarò selezionato. Ci sarò fisicamente, ma non mentalmente.”