NBA, prosegue il recupero di Bogdan Bogdanovic

Gli Atlanta Hawks sono orfani di Bogdan Bogdanovic oramai da un mese. Il serbo aveva riportato una frattura da avulsione al ginocchio destro nel corso della gara contro gli Charlotte Hornets, datata 9 gennaio scorso. La squadra di coach Lloyd Pierce dovrà fare a meno di uno dei suoi pezzi pregiati, arrivato quest’estate dalla free agency, ancora per lungo tempo, ma c’è una buona notizia.

Come riportato da Mike Conti di Atlanta Hawks Radio Network, il numero 13 ha finalmente rimosso il tutore al ginocchio ed è stato autorizzato ad amplificare il raggio di azione nel percorso di riabilitazione, tra cui con esercizi sul campo. Tuttavia, non esiste ancora una data precisa per il suo ritorno in campo, quindi l’ex Sacramento Kings resta fuori ancora a tempo indeterminato.

Prima del brutto infortunio, Bogdan Bogdanovic era a quota nove partite giocate, di cui solo due da titolare, e stava viaggiando a una media di 9.9 punti, 3.8 rimbalzi e 2.1 assist. Gli Hawks siedono momentaneamente al sesto posto della Eastern Conference con 10 vittorie e 12 sconfitte e, aspettano il serbo a braccia aperte.

