C’è grande soddisfazione in casa Pelicans dopo la vittoria di questa notte sui Suns: protagonista assoluto della partita Zion Williamson che, a detta di coach Stan Van Gundy, ha giocato la sua miglior partita.

Una vittoria arrivata dopo una prestazione solida da parte di tutta la squadra, come spiega Van Gundy nel post-partita:

“Senza ombra di dubbio questa è stata la nostra miglior partita della stagione. Abbiamo giocato bene in entrambi i lati del campo: difensivamente abbiamo fatto una grande partita e sono molto contento di questo perché sono due partite che facciamo bene. La cosa che mi è piaciuta di più, però, è che abbiamo lottato in ogni quarto: nel secondo non abbiamo mollato, mentre negli ultimi due si vedeva la nostra voglia di vincere e ci siamo presi la vittoria”

