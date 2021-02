De’Aaron Fox boccia l’All-Star Game NBA: “Stupidaggine”

Date le cifre mantenute in quest’inizio di stagione, immaginando che il voto dei tifosi viri su altri nomi, De’Aaron Fox potrebbe entrare nella rosa dei candidati per un posto tra le riserve dell’All-Star Game. Condizionale d’obbligo perché tutto è ancora in ipotesi. Tra i meno convinti della fattibilità dell’iniziativa c’è però proprio il playmaker dei Kings.

Jason Jones, reporter dei Kings per The Athletic, ha registrato le perplessità di Fox dopo la vittoria ottenuta contro i Boston Celtics. A precisa domanda sull’All-Star Game, l’ex Kentucky è stato chiaro:

“Sai che, infortuni a parte, si viene multati se non ci si presenta per scelta propria? È una bella multa quindi certo che giocherei. Spero non mi multino per questo, m***a. Sarò diretto, schietto. Credo sia una stupidaggine. Se dobbiamo indossare la mascherina e seguire tutto il protocollo per una gara di stagione regolare, qual è il motivo per reinserire l’All-Star Game in calendario?”