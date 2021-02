NBA, Warriors senza centri: infortunio per Kevon Looney

Il centro dei Golden State Warriors, Kevon Looney, salterà almeno le prossime due partite per un infortunio alla caviglia subito verso la fine del secondo quarto della partita persa martedì contro i Boston Celtics per 111-107. Secondo quando dichiarato da Coach Steve Kerr ai giornalisti dopo la partita, infatti, una risonanza magnetica ha confermato che il giocatore si è slogato la caviglia:

“E ‘stata una distorsione abbastanza significativa in cui sembra che sarà fuori per un po’. Ha messo male il piede sul pavimento e si è girata la caviglia. Mi dispiace per lui perché ha lavorato così duramente per trovare spazio, ha giocato davvero bene per noi, quindi è sicuramente un brutto colpo”.

Con questo infortunio, I Warriors si ritrovano a non avere centri disponibili su cui fare affidamento per le prossime partite. Di fatto, all’appello manca anche il rookie James Wiseman, il quale si è slogato il polso sinistro nella vittoria di sabato contro i Detroit Pistons. Al momento il giocatore non potrà scendere in campo fino a nuovi controlli, previsti per la prossima settimana.

Anche Marquese Chriss, che avrebbe dovuto fornire sostegno dalla panchina, si è infortunato alla caviglia nella prima settimana della stagione ed è molto difficile che rientri in campo prima della fine della regular season.

Ora che ci sono molti posti da riempire, coach Kerr permetterà ai giocatori solitamente più coperti di mettersi in mostra e dare sostegno alla squadra. Tra questi Juan Toscano-Anderson, che sembra convincere le intenzioni dell’allenatore:

“Eric Paschall diventa una parte sempre più importante per il nostro progetto e lo stesso vale per Juan. Immagino che Juan si possa inserire all’interno delle rotazioni per coprire le assenze. Saremo in short-handed. Draymond [Green] giocherà molto sul ruolo di centro, in questo modo Eric avrà più minuti a disposizione. Poi vedremo come comportarci.”

Infine ha concluso:

“La cosa più importante in questo momento è che dobbiamo tenere duro. Capire chi farà parte dei cinque titolari senza Looney e James. Bisognerà anche capire come impostare le rotazioni senza centri a disposizione.”

Al momento gli Warriors si trovano al nono posto della Western Conference con 11-10, ma la stagione è ancora lunga e le difficoltà non sono di certo finite.

Leggi anche:

NBA, chi è il miglior Warrior di tutti i tempi? Risponde Steve Kerr

NBA, Dwyane Wade: “Stiamo vedendo il miglior LeBron James”

Arriva Nike Cosmic Unity, la nuova scarpa di Nike: l’intervista a Russell Klein