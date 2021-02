NBA, Luguentz Dort lascia il campo in anticipo per un problema al ginocchio

Gli Oklahoma City Thunder continuano ad essere colpiti dalla sfortuna, perdendo un altro titolare.

L’ala Luguentz Dort ha lasciato il campo anzitempo contro gli Houston Rockets, e non ha fatto ritorno per tutta la durata della gara. Dort ha giocato i primi nove minuti della partita, prima di essere sostituito a pochi minuti dal termine della prima frazione; è ancora incerto il momento in cui il giocatore si è fatto male, ma è possibile che sia stato durante un tentativo di penetrazione a canestro.

Dort non è riuscito comunque ad andare a segno nella partita, rimanendo con il solo 0-5 dal campo e 0-2 da dietro l’arco, e un paio di assist distribuiti ai compagni.

L’assenza del giocatore si aggiunge a quelle delle guardie Shai Gilgeous-Alexander e George Hill, entrambi in panchina per infortunio. Durante la partita contro i Rockets, OKC ha avuto solamente 9 giocatori a disposizione, da poter schierare in campo.

Nonostante ciò, i Thunder sono riusciti a portarsi a casa la vittoria, dominando dei Rockets decisamente sotto tono e senza il loro playmaker, John Wall.

Lo stato di Luguentz Dort è, in ogni caso, incerto, così come la gravità del suo infortunio. Per questo motivo, fino alla sfida di venerdì contro i Minnesota Timberwolves, verrà inserito nella lista dei convocabili, anche se sarà davvero difficile vederlo in campo così presto.

