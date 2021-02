Risultati NBA: sorridono Doncic e i Mavs, vittorie anche per Clippers e Bucks

(16-6) Philadelphia 76ers 118-111 Charlotte Hornets (10-12)

Contro Charlotte i Philadelphia 76ers raccolgono la nona vittoria nelle ultime undici partite: questi ottimi risultati gli valgono la testa della Eastern Conference. Guida i Sixers Joel Embiid, che fresco di premio di Giocatore del Mese a Est segna 34 punti e raccoglie 11 rimbalzi. Buona partita anche per Tobias Harris con 26 punti e 8/15 dal campo. Guidano gli Hornets Gordon Hayward e LaMelo Ball, il primo con 22 punti e nove assist, il secondo con 22 punti e sette rimbalzi.

(12-10) Indiana Pacers 110-130 Milwaukee Bucks (13-8)

Dallo scontro tra due squadre al vertice della Eastern Conference escono vincitori i Milwaukee Bucks, che raccolgono così la tredicesima vittoria in questa regular season. I Bucks riescono a vincere in tranquillità dopo aver guidato per tutti e 48 i minuti. Buona prestazione per il due volte MVP Giannis Antetokounmpo (tripla doppia da 21 punti, 14 rimbalzi e 10 assist), ma il migliore della serata è Sabonis, che nonostante la sconfitta mette a referto 33 punti e 12 rimbalzi in 31 minuti sul parquet.

(9-13) Dallas Mavericks 122-116 Atlanta Hawks (10-11)

I Dallas Mavericks tornano a sorridere, e vincendo contro Atlanta raccolgono il primo successo dal 23 gennaio. Guidano i Mavs la coppia Luka Doncic (27 punti, 14 assist e otto rimbalzi) e Porzingis (24 punti, 11 rimbalzi e 10/20 dal campo), mentre Tim Hardaway segna 22 preziosi punti in uscita dalla panchina. Agli Hawks non basta un super John Collins da 35 punti e 12 rimbalzi, coadiuvato da Trae Young e Kevin Huerter, entrambi con 21 punti sul referto a fine partita.

(17-6) Los Angeles Clippers 121-99 Cleveland Cavaliers (10-12)

I Clippers concludono la striscia di sei partite consecutive in trasferta con una vittoria in tranquillità contro i Cavs grazie a un impressionante 58,8% di squadra da tre punti. Protagonista assoluto per la franchigia losangelina è stato Paul George con 36 punti e 8/9 da tre, aiutato poi da Kawhi Leonard, che mette a referto 24 punti e sei rimbalzi in 32 minuti. Per i Cavs, ottima partita del backcourt formato da Sexton e Garland, con il primo che segna 27 punti e cinque assist mentre il secondo ne segna 23 tirando 11/18 dal campo.