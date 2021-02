I Boston Celtics, alla vigilia della partita contro i Kings, erano i favoriti ma, alla fine, sono stati i californiani a trionfare. Una sconfitta che ha messo in evidenza tutti i problemi dei Celtics: per risolvere questi problemi ci vorrà molto tempo, come sottolinea Jaylen Brown.

Uno score – undici vittorie e nove sconfitte – che non soddisfa Brown, autore questa notte di una prestazione da ventuno punti, tre rimbalzi e quattro assist. Con sei sconfitte nelle ultime dieci partite, Brown è convinto che la squadra non stia dando il massimo:

“Stiamo 11-9: c’è ancora tanta strada da fare. Tutti possiamo giocare meglio di oggi, me compreso: devo giocare con più energia, motivazione e cose del genere. Se tutti faremo così, la situazione si risolleverà. Abbiamo 11 vittorie e 9 sconfitte, ma abbiamo ancora molto da migliorare”

Jaylen Brown: "We're 11-9.. We got a long way to go." pic.twitter.com/jbbAY0DzlD — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) February 4, 2021

Una sconfitta che, comunque, non rovina la prestazione e le statistiche di Jaylen Brown: in diciannove partite, tutte da titolare, Brown sta viaggiando a una media di 26.6 punti, 5.6 rimbalzi e 3.5 assist. Tra le fila dei Celtics da segnalare i ventisette punti, nove rimbalzi e dieci assist di Tatum che, però, non sono riusciti a evitare la sconfitta.

Non è pienamente soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi coach Stevens:

“Indipendentemente dal risultato, pensavo che i miei ragazzi avessero giocato bene. Negli ultimi due quarti, però, gli abbiamo permesso di fare alcune giocate decisive: Fox e Haliburton hanno giocato alla grande e abbiamo sofferto le loro prestazioni. Haliburton, in ogni partita che abbiamo studiato, ha dei momenti partita in cui si accende: è successo anche oggi, è un giocatore davvero interessante”

Brad Stevens: "I hope I'm consistent in calling it like I see it regardless of result… I thought our guys gave good effort." pic.twitter.com/RNq4zNqs1u — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) February 4, 2021

I Celtics cercheranno di cancellare la recente sconfitta nella notte tra venerdì e sabato, quando affronteranno i Clippers.

