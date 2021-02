NBA, Danny Ainge: “Abbiamo bisogno di big che sappiano tirare”

Con un record di 11 vittorie e 9 sconfitte, i Boston Celtics dovranno migliorare qualcosa se vorranno competere nei Playoff, soprattutto in una Eastern Conference competitiva come quella di quest’anno. Anche se i Cs hanno dovuto rinunciare ad alcuni giocatori (tra cui Kemba Walker, ancora lontano da una condizione ottimale) durante questo inizio di stagione, la squadra allenata da Brad Stevens non è per ora una contender, e anche Danny Ainge sembra esserne a conoscenza.

Proprio per questo motivo, il GM di Boston potrebbe sfruttare il tempo disponibile prima della trade deadline (il 25 marzo) per aggiungere profondità al roster. In una recente intervista al podcast “Toucher and Rich” di SportsHub, Ainge ha parlato del tipo di giocatore che potrebbe essere utile ai Celtics. Queste le sue parole:

Abbiamo bisogno di big che sappiano tirare, direi. Ci sono diversi modi con cui si può vincere in questa lega. Direi che potremmo avere bisogno di shooting o passing. La difesa è sempre importante, e la nostra squadra è costruita su di essa. In questi anni, abbiamo vinto grazie alla difesa. […] È difficile ottenere un tiratore che non sappia difendere nessuno ed aspettarsi che possa cambiare la squadra positivamente. Stiamo cercando giocatori completi.

Ainge sembra quindi alla ricerca di un tiratore, che sia però anche in grado di garantire solidità difensiva alla squadra. I candidati in grado di rivestire un ruolo simile non sono molti, ma la trade exception di 28 milioni di dollari generata dalla sign-and-trade di Hayward sarà sicuramente utile a trovare un profilo adatto.

