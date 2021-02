La NBA ha deciso: l’All-Star Game 2021 si giocherà ad Atlanta

Dopo settimane di discussione, la NBA e la NBPA hanno raggiunto un accordo di massima: l’All-Star Game 2021 si giocherà ufficialmente il 7 marzo ad Atlanta. Come riporta Shams Charania di The Athletic, le parti starebbero definendo gli ultimi dettagli, così come il programma dettagliato per il resto del weekend.

The NBA and NBPA have agreed to host the All-Star Game on March 7 in Atlanta, sources tell @TheAthletic @Stadium. Sides are finalizing details of the plan as soon as Thursday.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2021