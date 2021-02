NBA, Nikola Jokic su LeBron James: “Salta quasi quanto me”

Domani notte sarà di nuovo Los Angeles Lakers-Denver Nuggets e, quindi, l’occasione di vedere sul parquet i due potenziali candidati al titolo MVP per questa stagione NBA: LeBron James e Nikola Jokic. Alla vigilia del match, il serbo è stato interrogato sulla partita e sul confronto con il nativo di Akron. Il lungo ha quindi commentato ironicamente, evidenziando le sue qualità rispetto a quelle dello stesso LeBron:

“Beh, sono tante: la velocità di sicuro, l’aspetto atletico in generale. Onestamente non so se sia in grado di saltare più in alto di me, ma anche in quell’aspetto direi che siamo vicini. La rapidità poi: lui è un po’ anziano, ma non so… (ride). Sì, sto scherzando: onestamente non posso dire altro, se non che lui è il miglior giocatore al mondo. Al massimo può esserci qualche punto di contatto su come le nostre prestazioni incidono sulla resa dei nostri compagni”