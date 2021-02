NBA, Kevin Love vicino al rientro: si allena individualmente

Filtrano buone notizie dai Cleveland Cavaliers, infatti – secondo quanto riporta ESPN – Kevin Love sarebbe sulla via del ritorno alle operazioni. Lo staff medico della franchigia ha dato il via libera al lungo per poter prendere parte quantomeno agli allenamenti individuali. Il giocatore, lo ricordiamo, ha subito uno stiramento al polpaccio destro subito dopo l’inizio della stagione NBA.

Love non gioca dal 27 dicembre dopo aver subìto l’infortunio durante la preseason per poi aggravarlo contro i Philadelphia 76ers verso fine dicembre. I Cavaliers hanno quindi dichiarato che Love sarà rivalutato quotidianamente per capire quando poter tornare a completa disposizione con la squadra.

Il cinque volte All-Star ha una media di 9.5 punti, 6 rimbalzi e 2.5 assist in due partite.

Leggi Anche

NBA, Bradley Beal supera la striscia di Jordan con 17 partite da 25 punti!

NBA, botta e risposta di fuoco tra Jared Dudley e Paul George

Risultati NBA: sorridono Doncic e i Mavs, vittorie anche per Clippers e Bucks