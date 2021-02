NBA, forti le critiche per Rudy Gobert ma lui risponde: “Sono come complimenti”

Prima dell’inizio della stagione, Rudy Gobert ha firmato uno dei più grandi contratti della storia della NBA: un’estensione da oltre $ 205 milioni che lo terrà legato agli Utah Jazz per altri 5 anni. Numerose sono state le critiche, poiché in molti sostengono che il centro francese non meriti un contratto del genere. Tra questi anche Shquille O’Neal che, poche settimane fa, è intervenuto sull’argomento.

Complice la vicenda di marzo e il conseguente stop temporaneo del campionato in corso, il francese ha preferito evitare le polemiche e in un’intervista a The Athletic ha spiegato il suo nuovo approccio alle critiche:

“Sono a un punto della mia carriera in cui mi sono reso conto che le critiche mi hanno accompagnato sin da quando ero molto giovane. Nessuno ha mai creduto che potessi diventare un giocatore NBA, un titolare o un leader per i miei compagni di squadra. Quest’anno ho deciso di concentrarmi solo sull’essere il miglior giocatore che posso per la mia squadra.”

Poi ha continuato facendo un paragone con LeBron James, la stella di riferimento dei Los Angeles Lakers e dell’NBA in generale:

“Ovviamente, più migliori, più le persone sapranno lodarti o criticarti. Quindi ho iniziato ad accettarlo e a prendere le critiche come un complimento. Guarda LeBron. È stato il giocatore più criticato della nostra generazione ed è quello che ha ottenuto di più. Per questo non puoi lasciarti influenzare”.

Infine un commento sugli obiettivi stagionali:

“Ho davvero la sensazione che quest’anno la concentrazione di tutta la squadra sia molto alta. Non abbiamo intenzione di lasciarci distrarre e influenzare dai commenti negativi.”

Leggi anche:

Darko Milicic tuona: “Nikola Jokic dovrebbe prendere 500 milioni”

NBA, Warriors senza centri: infortunio per Kevon Looney

NBA, Dwyane Wade: “Stiamo vedendo il miglior LeBron James”