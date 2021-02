Darko Milicic tuona: “Nikola Jokic dovrebbe prendere 500 milioni”

Sul finire del dicembre 2020, Rudy Gobert appose la firma su un discreto regalo di Natale: rinnovo contrattuale di cinque anni con gli Utah Jazz a 205 milioni di dollari. Contratto che è salito immediatamente sul podio dei più onerosi, dietro a quello di Giannis Antetokounmpo da 228 milioni di dollari e a quello firmato da Russell Westbrook con gli Oklahoma City Thunder nel poco lontano 2017. Contratto e cifre, quelle di Gobert, che hanno suscitato frecciate e critiche lanciate per esempio da Shaquille O’Neal.

Sulla questione è intervenuto anche Darko Milicic, che in NBA ha giocato dieci stagioni suggellando la prima con l’anello. L’ex Detroit Piston, tra le tante, si è schierato a sostegno del connazionale Nikola Jokic con queste parole:

“Dobbiamo essere consapevoli che i soldi stanno alla base del valore di un giocatore in NBA. Se Gobert prende quei soldi, allora Jokic dovrebbe firmare un contratto da 500 milioni di dollari, perché è quella la differenza con il francese. Dare quella cifra a uno come Gobert non ha alcun senso.”

Nikola Jokic sta stracciando ogni avversario in queste prime partite e viaggia a una media di 26.8 punti, 11.8 rimbalzi e 8.6 assist. Statistiche ben superiori a quelle del centro francese dei Jazz, eccezione fatta per i rimbalzi. Inoltre, il numero 15 dei Denver Nuggets è legato a un contratto quinquennale da 148 milioni di dollari firmato nel 2018. Considerando numeri e salario, forse Darko Milicic non ha tutti i torti a schierarsi dalla parte di Jokic.

