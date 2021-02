NBA, Dwyane Wade: “Stiamo vedendo il miglior LeBron James”

L’età non è più tenera. La carta d’identità segna ormai 36 anni, ma LeBron James continua a giocare con la forza e la fame del primo giorno in NBA. Un fisico granitico e un’intelligenza superiore gli permettono ancora di essere decisivo a un’età in cui la maggior parte dei suoi coetanei veste un ruolo marginale nella rispettiva franchigia o veste abbigliamento esotico nelle più belle spiagge del mondo. Fresco di anello, il numero 23 dei Los Angeles Lakers ha nel mirino il quinto della sua carriera e, in questa stagione, al momento sta viaggiando a una media di 25 punti, 7.7 rimbalzi e 7.5 assist. Semplicemente impressionante.

Dwyane Wade, che ha spartito lo spogliatoio con James tra il 2010 e il 2014 ai Miami Heat e poi un anno ai Cleveland Cavaliers, ha esaltato il mozzafiato stato di forma dell’ex compagno. Queste le sue parole:

“Lo stavo guardando l’altra sera quando ha segnato 46 punti a Cleveland. Ho visto come giocava e in passato ho avuto la fortuna di avere un posto in prima fila per vedere quella che allora si pensava fosse la versione ottimale di LeBron, nel 2012. A quel tempo, qualcuno era frustrato perché avrebbe voluto dirgli: ‘LeBron fallo e basta! Vai ad attaccare il tizio al ferro’. E c’erano delle cose che a volte non faceva.”

Wade ha poi continuato:

” Ora guardo le sue partite e mi chiedo se ci sia un punto debole. Dal canestro al centro del campo può fare tutto. Può persino andare al proprio canestro a prendere dei rimbalzi. Può tirare dal logo, da mezza distanza, giocare al ferro, di fronte al canestro. E può ancora schiacciare. In questo momento lo guardo e mi dico di non aver mai visto qualcuno fare progressi a 36 anni. Come spettatore, penso che stiamo vedendo il miglior LeBron James.”

James è purtroppo sulla via del tramonto. Ma Dwyane Wade, come tutti noi, si aspetta di vederlo in azione ancora per qualche stagione.

