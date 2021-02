Questa notte, nella vittoria dei Los Angeles Lakers contro gli Atlanta Hawks, abbiamo visto di tutto, anche LeBron James che litiga con alcuni tifosi della squadra di casa, alla fine cacciati dalla State Farm Arena.

Four fans were ejected from the ATL-LAL game, per the Hawks. Two of them, Juliana and Chris Carlos, got into a shouting match w/ LeBron in the 4th Q. LeBron: "At the end of the day, I'm happy fans are back in the building. … I don't feel like it was warranted to be kicked out"

L’accesa discussione tra i fans degli Hawks e LeBron è arrivata all’ultimo quarto: una scena che, con il passare dei minuti, si faceva sempre più critica, tanto che gli arbitri hanno interrotto la partita e chiamato la sicurezza.

Alla fine gli arbitri hanno cacciato i tifosi coinvolti. LeBron James ha molto discusso con una di loro – Juliana Carlos, rinominata con il nome collettivo ‘Karen’ per indicare donne di una certa classe sociale che creano confusione – intervenuta a difesa del marito dopo un battibecco tra lui e LeBron.

The referees stopped the game after LeBron was heckled by a spectator in Atlanta. pic.twitter.com/apoDqvt4ll

Una lite che non ha condizionato LeBron ma che l’ha motivato di più, come dimostra la tripla della vittoria. Nell’intervista a bordo campo, LeBron James ha scherzato sull’accaduto:

"At the end of the day, I'm happy fans are back in the building. … I miss that interaction. … We as players need that interaction."

LeBron on his interaction with spectators in Atlanta on Monday: pic.twitter.com/spWDITZqkl

— SportsCenter (@SportsCenter) February 2, 2021