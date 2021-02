NBA, Infortunio per James Wiseman: out per almeno 7 giorni

Dopo un buonissimo inizio di stagione, il rookie James Wiseman sarà costretto a rimanere lontano dal parquet per almeno una settimana. Il nuovo centro titolare dei Golden State Warriors ha infatti rimediato una distorsione al polso nell’ultima gara casalinga, una deludente sconfitta contro i Detroit Pistons.

Wiseman si sottoporrà a tutti i controlli necessari e sarà rivalutato in circa dieci giorni; a riportare la notizia è stato il profilo PR della squadra, WarriorsPR.

Nello specifico, l’infortunio è avvenuto durante il terzo quarto della partita contro Detroit, in seguito ad un alley-oop in cui il giocatore è atterrato appoggiando male il polso sinistro. Il centro del team di Oakland ha terminato l’incontro con 11 punti, 9 rimbalzi e 2 assist in 17 minuti, purtroppo non sufficienti per garantire la vittoria della sua squadra.

Here is the play where James Wiseman sprained his left wrist. Bumped off balance on an alley oop finish, fell hard on it. pic.twitter.com/w2CNAcecJV — Anthony Slater (@anthonyVslater) February 1, 2021

La situazione per coach Kerr si fa ora complicata. Dopo aver già perso Marquese Chriss all’inizio della stagione, l’unico centro disponibile per gli Warriors è ora Kevon Looney, atleticamente molto meno esplosivo di Wiseman. A questo punto, non sarebbe una sorpresa vedere un uso più massiccio di una lineup small, con Draymond Green o Eric Paschall come centri improvvisati.

In attesa dei tempi di recupero definitivi, vedremo quanto l’assenza del rookie impatterà negativamente il record di Golden State.

