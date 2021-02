NBA, Charlotte-Miami: le dichiarazioni post-partita

Non deve essere facile passare dall’essere finalisti NBA al trovarsi temporaneamente al 13esimo posto della Eastern Conference. Il passaggio dalla scorsa stagione a quella attuale è stato decisamente problematico per i Miami Heat, che stanotte sono incappati nella 13esima sconfitta stagionale, stavolta per mano degli Charlotte Hornets.

Gli Heat hanno praticamente buttato via una vittoria che, negli ultimi 3 minuti scarsi, sembrava ormai acquisita. Invece gli Hornets hanno continuato a combattere, recuperando i 10 punti di svantaggio che avevano a 2.47 minuti dal termine della gara, per poi vincere all’overtime. Charlotte ha vinto contro Miami grazie a una prestazione memorabile, merito soprattutto dei 36 punti in uscita dalla panchina di Malik Monk, nuovo record di franchigia:

“Ero pronto, sono sceso in campo molto concentrato”

Anche coach Borrego ha espresso tutta la sua soddisfazione per la vittoria:

“Siamo stati un gruppo resiliente dall’inizio dell’anno. Non ci siamo mai arresi, la nostra mentalità è di combattere fino alla fine. Nonostante fossimo sotto di 10 con due minuti e qualcosa rimasti, nessuno di noi ha chinato la testa”

Umori totalmente opposti, come ampiamente comprensibile, in casa Miami. Coach Spoelstra si è mostrato molto deluso per la mancata W, soprattutto per la maniera in cui è sfumata:

“Alla fine, se sei avanti in doppia cifra devi cercare di difendere bene e chiudere la gara. Noi non siamo stati in grado di farlo”

Stessa carenza notata anche da Bam Adebayo:

“Bisogna difendere. È la base. Possiamo giocare bene in attacco quanto vogliamo, ma bisogna difendere”

Leggi anche:

Bucks-Trail Blazers: le dichiarazioni dei protagonisti

Luka Doncic: “Ennesima sconfitta, ma dobbiamo essere ottimisti”