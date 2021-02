NBA, Thibodeau esclude Kevin Knox: “Per ora è così”

Nonostante un record di 9-13 possa apparire poco entusiasmante per più di una squadra, l’inizio di stagione dei Knicks sembra aver finalmente indirizzato la franchigia nella direzione giusta. Sotto la direzione di Tom Thibodeau, infatti, diversi giocatori stanno performando ad alti livelli. Purtroppo, anche a New York non è tutto oro quel che luccica, e Kevin Knox ne è un esempio.

Dopo aver registrato una poco impressionante media di 6.1 punti e 2.2 rimbalzi, la nona scelta del Draft 2018 non ha partecipato alle ultime due gare della sua squadra; in realtà, la situazione non sembra essere destinata a cambiare nelle prossime partite, almeno a giudicare dalle parole di coach Thibs.

Queste le dichiarazioni dell’allenatore newyorkese, riportate da Ian Begley di Yahoo! News:

“Domenica è stata la prima volta in cui abbiamo avuto tutto il roster a disposizione, e per ora siamo concentrati su una rotazione a dieci uomini; [Kevin Knox] è situazionale per ora. Ovviamente, non vuol dire che le cose non cambieranno. Le sue abilità di shooting ci serviranno molto, quindi vogliamo che continui a lavorare. È una parte importante della squadra. [Knox] è ancora troppo poco costante, ma le cose potrebbero cambiare velocemente in base a matchup, falli, infortuni ed altro – sarebbe il prossimo nella rotazione.”

Al momento, sembra quindi che Reggie Bullock ed Alec Burks siano destinati ad essere membri fissi della rotazione, con Knox relegato ad un ruolo decisamente più marginale.

L’ex-Kentucky non è per la verità l’unico giovane ai margini del progetto Knicks. Dopo l’esplosione di Immanuel Quickley, sia Dennis Smith Jr., sia Frank Ntilikina stanno facendo molta fatica a trovare minuti, tanto che il primo ha preferito un periodo in G League con i Rochester Knicks alla permanenza nel roster.

