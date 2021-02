Al momento nessuna intenzione di spostare l’All-Star Game 2021

Secondo quanto reso noto e confermato da Adrian Wojnarowski, l’NBA e l’NBPA hanno quasi raggiunto un accordo per tenere l’All-Star Game 2020-21 il 7 marzo.

ESPN story on NBA, NBPA progressing toward an agreement on a March 7 All-Star Game and skills competitions in Atlanta: https://t.co/zgRAG7tI2v — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 2, 2021

Al momento le intenzioni sarebbero quelle di svolgere l’All-Star Game weekend ad Atlanta, ma seguendo un formato leggermente diverso. Di fatto, l’idea che sembra aver convinto NBA e NBPA è quella di concentrare tutte le competizioni in un solo giorno.

Inizialmente, il programma prevedeva lo svolgimento delle partite delle Stelle in Indiana il 12, 13 e 14 febbraio. Purtroppo, a causa dell’emergenza COVID-19, la lega ha deciso di cambiare ciò che aveva organizzato, postponendo l’All Star Weekend in Indiana per il 2024.

Nelle ultime tre stagioni, l’evento si è allontanato dal tradizionale formato Est contro Ovest a favore di un modello molto più semplice e, per certi aspetti, più competitivo. In vigore dal 2018, le prime squadre che si sono affrontate sono state il Team di LeBron James contro la squadra guidata da Stephen Curry. Sia nel 2019 che nel 2020, invece, le due squadre avevano come capitano nuovamente il 23 dei Los Angeles Lakers e Giannis Antetokounmpo.

Soprattutto per il fatto che giocano in due conference diverse, può essere che anche quest’anno vengano confermati i capitani delle edizioni precedenti, anche se nulla è certo visti i nuovi volti della Eastern Conference.

Per quanto riguarda la presenza del pubblico, ancora non è chiaro se questo potrà assistere di persona alle partite. Non è da escludere il fatto che ad Atlanta sono già state aperte le porte per pochi tifosi, in rispetto delle linee guida anti contagio predisposte dalla lega. Complice questo fattore, può succedere che l’NBA decida di permettere a pochi fan di assistere dal vivo alle partite.

