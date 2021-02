Rivelati i gironi ufficiali per le Olimpiadi di Tokyo 2020

Dopo una lunga attesa, sono stati finalmente rivelati i gironi delle squadre che prenderanno parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che, per i rimandi causati dalla pandemia, si terrà dal 25 luglio al 7 agosto 2021.

Saranno 3 i gironi che comprenderanno 4 squadre ciascuno, ufficiale la presenza di nazionali importanti come Team USA, la Francia, l’Argentina e la Spagna, fresca fresca di Mondiale vinto nell’estate del 2019.

Uno dei primi match sicuramente più attesi sarà tra USA e Francia, in programma domenica 25 luglio alla Saitama Super Arena, poco distante da Tokyo.

Proprio riguardo alle attese e a cosa si aspetta dall’incontro, l’allenatore statunitense Gregg Popovich ha dichiarato:

“È entusiasmante saperne di più sul programma olimpico e su chi saranno i nostri avversari nel turno preliminare a Tokyo. I tre gruppi sembrano essere ben bilanciati e ci sono un buon numero di squadre che hanno buone chance di vincere l’oro”.

Per quanto riguarda la nazionale italiana, bisognerà vincere innanzitutto il torneo preolimpico in Serbia. Di fatto, gli Azzurri di Meo Sacchetti giocheranno contro Senegal e Porto Rico, per poi affrontare le migliori due dell’altro girone che comprende i padroni di casa, la Repubblica Dominica e la Nuova Zelanda.

In caso di vittoria, l’Italia finirebbe nel girone B, vale a dire contro Australia, Nigeria e la vincente del Preolimpico di Spalato (Croazia)

