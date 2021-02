NBA, Nikola Jokic e Joel Embiid sono i Giocatori del Mese

La NBA ha appena annunciato chi sono i due giocatori del mese per quanto riguarda dicembre e gennaio. Nessuna vera sorpresa visto che la lega ha nominato Nikola Jokic a Ovest e Joel Embiid a Est. Entrambi i giocatori sono stati eletti giocatori della settimana solo qualche giorno fa.

Il serbo, nelle prime 20 uscite stagionali, ha registrato una media di 26.8 punti (57.4% dal campo di cui 38.4% da 3 punti), 11.8 rimbalzi, 8.6 assist, 1.8 palle recuperate e 4 palloni persi in 35.8 minuti. Numeri che lo rendono uno dei candidati MVP per l’attuale stagione. Denver, tuttavia, non ha iniziato brillantemente l’annata, rincorrendo in classifica con un record di 12-8.

Embiid, invece, sta guidando i Philadelphia 76ers ad Est con un record di 15 vittorie e 6 sconfitte (con lui in campo, invece, Phila viaggia con 14-2). Il lungo sta viaggiando con 28.3 punti (54.4% dal campo di cui 40.4% da 3 punti), 11.1 rimbalzi, 2.8 assist, 1.3 stoppate, 1.2 palle recuperate e 3.1 palle perse in 31.6 minuti di media ad allacciata di scarpe. Questa è la seconda volta in carriera che conquista questo speciale riconoscimento.

Era dal 2006 che due centri non vincevano in contemporanea il premio di Giocatore del Mese. L’ultima volta furono Dwight Howard (Orlando Magic) e Yao Ming (Houston Rockets).

The last time two centers were selected as Player of the Month was November 2006, when Dwight Howard (East) and Yao Ming (West) won the award. https://t.co/cLNMNLvq3Q — Derek Bodner (@DerekBodnerNBA) February 2, 2021

Leggi anche

NBA, George Hill si fa male: out almeno 1 mese

Mercato NBA, Bradley Beal non vuole la trade: fiducia a Washington

NBA, Klay Thompson: lite con Glen Davis sui social