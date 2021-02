Mercato NBA, Bradley Beal non vuole la trade: fiducia a Washington

Il chiaccheratissimo Bradley Beal è al centro di voci di mercato a seguito di alcune dichiarazioni dei giorni scorsi e del pessimo record in questo inizio di stagione per gli Washington Wizards. La guardia nativa di St.Louis ha iniziato l’annata con cifre da All-Star con quasi 35 punti di media con 5 assist e 5 rimbalzi. Tutto questo, però, non è servito a trascinare i suoi Wizards che ristagnano nei bassifondi della Eastern Conference.

Beal non ha nascosto la sua frustrazione per gli scarsi risultati della squadra, ma nonostante ciò ha ribadito più volte di non voler lasciare la capitale e di non essere interessato a nessuna trade. A riportare la sua volontà di rimanere è stato Shams Charania di The Athletic.

Bradley Beal has so far expressed he wants to remain with the Wizards and has not indicated he prefers a trade, per sources.

Beal, however, feels frustrated for the portrayal of his situation in D.C.

