NBA, Anthony Davis: “Devo tornare in attack mode”

I Los Angeles Lakers sono riusciti a battere i Boston Celtics per 96-95 nella partita della notte. Dopo una partita molto equilibrata i gialloviola sono riusciti a resistere alla rimonta finale degli avversari portando a casa la 15esima vittoria in stagione guidati da Anthony Davis.

Al ritorno sul parquet dopo aver saltato l’ultima contro Detroit per un problema al quadricipite destro, A.D. ha messo a referto 27 punti, 14 rimbalzi e due palle rubate, tirando 11/25 dal campo. Commentando il decisivo ultimo quarto, e la prestazione difensiva della squadra, Davis ha detto:

.@AntDavis23 on @ACFresh21's impact in the closing lineup and the #Lakers defense in the fourth quarter. pic.twitter.com/6UbWAj9kaW

— Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) January 31, 2021