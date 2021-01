NBA, Spoelstra spiega l’esclusione di Nunn contro Kings

Con il ritorno in campo di Jimmy Butler dopo tre settimane d’assenza i Miami Heat hanno schierato il 14º quintetto diverso in 19 partite. Sorprendente, per certi versi, l’esclusione di Kendrick Nunn. “Scelta tecnica” si legge nel referto [DNPCD, Did not Play Coach Decision ndr.], ma la ragione è facilmente intuibile. Nulla a che vedere con le prestazioni del giocatore, peraltro abbastanza convincenti nell’ultimo periodo.

Di seguito la spiegazione di coach Spoelstra dopo la vittoria contro i Sacramento Kings:

Tyler Herro potrebbe essere costretto a quarantena dopo il rilevamento di una positività tra i suoi contatti prossimi. Ecco che Nunn potrebbe riguadagnare presto minutaggio nelle rotazioni di coach Spoelstra.

Tyler Herro said someone he has been around has tested positive, uncertain now if he will have to quarantine.

