NBA, Anthony Davis: “Brooklyn è la squadra che ci spaventa di più”

Il big man dei Los Angeles Lakers sembra aver le idee piuttosto chiare. In un’intervista rilasciata a Rachel Nichols di ESPN, Anthony Davis chiarisce chi lui pensa possa essere l’ostacolo più grande per la corsa a quello che sarebbe il secondo titolo consecutivo in casa gialloviola: tra Miami, Milwaukee e Boston vari, Davis individua i Brooklyn Nets come minaccia maggiore, e ne spiega anche i motivi:

1-on-1 with Anthony Davis: AD is going to be in a Super Bowl ad with Serena Williams, Peyton Manning & Jimmy Butler – and that's just his plans for next weekend. Great conversation about happiness, the cost of trying to repeat, and the team he thinks is most in the Lakers' way: pic.twitter.com/zqcnILdJtd

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) January 29, 2021