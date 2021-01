Due sconfitte in due giorni per i Los Angeles Lakers di LeBron James che, questa notte, si sono arresi ai Detroit Pistons. Orfani di Anthony Davis, i gialloviola perdono completamente la bussola al rientro dall’intervallo, con Detroit che chiude la gara con un parziale di 16-0 negli ultimi sei minuti.

Il crollo della squadra non può essere giustificato né dall’assenza di Davis né dalla stanchezza per il back-to-back e, tantomeno, dalla stanchezza accumulata per il viaggio. Tutte scuse, come dice LeBron James ai giornalisti nel post-sconfitta:

“Detroit ha giocato benissimo e noi no. Ogni squadra viaggia molto per giocare, siamo professionisti e questo è il nostro lavoro: voglio dire, la stanchezza è una scusa che non regge. Abbiamo ancora delle partite da giocare, del lavoro da fare: anche se non sapremo per quante ore saremo in viaggio, dobbiamo mantenere le nostre menti fresche e i nostri corpi il più possibile riposati possibili, così da poter giocare una partita completa di quasi 48 minuti. Ovviamente non l’abbiamo fatto nelle ultime due partite, per questo sabato dobbiamo stare meglio”

Nella notte tra sabato e domenica, i Lakers giocheranno contro i Boston Celtics. Nella partita di sabato, sarà importante l’alchimia difensiva, cosa che è mancata contro i Pistons, come spiega Kyle Kuzma:

“Penso che, semplicemente, non c’era la sintonia che ci sarebbe dovuta essere in difesa. Individualmente, tutti hanno commesso errori e questi hanno fatto soffrire un po’ la difesa della squadra”

LeBron James & Co. si riprenderanno presto, come dice coach Vogel al termine della partita:

“Andrà tutto bene, in una stagione capita di avere serate come questa. Ci riprenderemo, ne sono convinto. Nessuno di noi è contento di come abbiamo giocato stasera, ma ci riprenderemo”

